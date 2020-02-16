多枚火箭砲擊美駐伊使館附近！爆炸聲四起 09:232020/02/16 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 據今日俄羅斯報導，美國駐伊拉克首都巴格達的大使館附近今日驚傳遭多枚火砲擊，巴格達大使館林立的綠區爆炸聲四起。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據今日俄羅斯報導，美國駐伊拉克首都巴格達的大使館附近今日驚傳遭多枚火砲擊，巴格達大使館林立的綠區爆炸聲四起。 (中時電子報) #美駐伊拉克使館 #美國 #駐伊 #巴格達 #大使館 也許您會感興趣 推薦閱讀 分析師估：美首季GDP成長率大減１個百分點 04:102020/02/12 財經要聞 2019美國家庭負債暴增18兆元 創金融危機來新高 21:062020/02/12 國際 川普：美國兆美元市值企業＝讓美國再次偉大 23:332020/02/12 財經 擴大華為禁令 美部會傳達共識 04:092020/02/14 全球財經 美國口徑一致 恐擴大華為禁令 04:102020/02/14 兩岸要聞 第四度 華為豁免期 美再延45天 04:092020/02/15 財經要聞 美情人節消費 刷新去年紀錄 04:092020/02/15 全球財經 陸媒：美國再次起訴華為 是黔驢技窮 08:592020/02/15 兩岸 防疫交鋒 掀中美制度優劣之爭 04:092020/02/16 焦點新聞 突圍 大陸踩點第三島鏈 04:102020/02/16 時論廣場 國際熱門新聞 新冠肺炎醫治失敗！陸首席科學家段正澄病逝 - 時事 驚！小喬治可能永遠當不成國王 - 國際 威士特丹號乘客下船後，出現確診案例 - 國際 為了華為！陸外交鐵娘子親槓上美國會女王 - 國際 日本防疫大失控 日人怒喊安倍下台 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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