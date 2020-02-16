今年全明星周末重頭戲之一的技術挑戰賽16日上演，最後由熱火前鋒阿德巴約爆冷擊敗溜馬前鋒沙波尼斯奪冠，完全不像本季三分球投11中1球員，這也是自從2017年獨行俠前鋒波爾金吉斯之後，再次由大前鋒拿下技術挑戰賽冠軍。

沒想到第1場比賽就大爆冷門，熱火前鋒阿德巴約竟然輕鬆擊敗2018年冠軍籃網後衛丁維迪，阿德巴約最不擅長的三分球，還是第一次出手就命中，接著第2場也是大個子擊敗小將，因為暴龍前鋒席亞卡也輕鬆擊敗了火箭後衛貝弗利。

第3場也是前鋒擊敗後衛，公鹿前鋒米德頓驚險擊退雷霆後衛亞歷山大，最後一場則由溜馬前鋒沙波尼斯力退去年冠軍塞爾提克後衛塔圖，首輪竟然全由前鋒擊敗後衛，跌破外界所有人的預期，來到次輪，阿德巴約率先擊敗席亞卡晉級。

另一場準決賽，沙波尼斯超驚險擊敗米德頓，也讓今年技術挑戰賽將由兩名大前鋒爭冠，結果兩人決戰於最後的三分球投射關卡，兩人前3次出手都沒投進，最後仍由阿德巴約率先投進，爆冷搶下今年技術挑戰賽冠軍，跌破眾人眼鏡。

(中時 )