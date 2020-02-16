林賢珠挑戰1天不穿胸罩。(圖／翻攝自林賢珠IG)

南韓MBC電視台女主播林賢珠（音譯），外型甜美深受觀眾喜愛，日前她打破多年的「隱形禁令」，戴著眼鏡播報新聞，成為首開先例的女主播，引起外界熱議，近日她又有新的創舉，挑戰24小時不穿內衣，更大膽現身在直播節目，同樣造成轟動。

林賢珠拍攝MBC節目《Serise M-人類一定要穿胸罩嗎？》，挑戰一天不穿內衣，她也當場脫下胸罩開始挑戰，雖然一開始顯得緊張，並擔心走光，所以雙手不時放在胸前遮擋，但因為她都穿上比較深色的衣服，所以沒有發生激凸的情況，她也大膽現身直播節目，並順利完成主持工作。

林賢珠事後也表示，鼓起勇氣挑戰後，其實就覺得這沒什麼，她認為大眾的目光和思想應該要改變，她也在IG發長文，描述自己沒穿Bra的感受，雖然一開始會不太習慣，但感覺很新奇，而且穿上外套後，外界其實看不太出她沒穿內衣，但脫下外套後，容易被發現激凸，而只要激凸就會產生問題，因為會遭受批評而異樣眼光，但她希望大眾能尊重這些鼓起勇氣的女性。

(中時電子報)