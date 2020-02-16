竹崎鄉灣橋社區發展協會因建築物關係，無法增建電梯，但為解決行動不便的長輩上下樓的問題，社區欲籌措經費購置樓梯升降椅設備，所需經費38萬元。素人畫家侯美蓮得知後，捐出自己自2015年習畫以來的17幅作品，義賣所得將全數捐給社區，畫作也自15日起至3月1日每周六、日在灣橋活動中心展出。

15日灣橋社區C級巷弄長照站舉行揭牌典禮及侯美蓮油畫展開幕，縣長翁章梁、鄉長曾亮哲、議員何子凡、詹黃素蓮等人皆出席，灣橋是竹崎鄉人口數最多的社區，65歲以上長輩更有1048人。

灣橋社區發展協會總幹事陳麗妃表示，日前獲得內政部前瞻基礎建設計畫及老舊周邊環境-內部修繕計畫，經核定補助321萬9879元，目前已修繕完畢，但礙於空間無法裝設電梯，因此決定購置樓梯升降椅設備，讓長輩方便上下樓，打造更舒適的環境及長照服務品質。

購置樓梯升降椅需約38萬元左右經費，灣橋媳婦也是素人畫家侯美蓮得知後，自願捐出17幅油畫義賣，所得全數捐給社區，侯美蓮對繪畫有濃厚興趣，2015年開始向楓林堂老師張益源習畫，畫作包含各地風景名勝等。

陳麗妃指出，15日現場共義賣出6幅畫作，捐贈2500社區也贈送給捐款人1幅侯美蓮簽名的複製畫，共送出18組，約募得20萬元，畫展及義賣至3月1日止每周六、日開放，也會有社區志工現場介紹，歡迎民眾前往觀賞。

(中時 )