日本新冠肺炎疫情再飆升，鑽石公主號郵輪又爆新增病例！根據NHK報導，日本厚生省大臣加滕勝信今(16)日證實，該船又再增加70人感染。截至目前為止，該船包括乘客、船員共有355確診病例。

(中時電子報)