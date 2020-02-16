新冠肺炎持續延燒，隨著日本疫情不斷擴大，確診人數攀升，台日觀光互動頻繁，恐成防疫破口，使民眾憂心忡忡！日前有民調顯示，有71％的民眾對政府處理疫情的措施感到滿意；對於政府防治疫情的能力，則有高達83%的受訪者有信心。有網友說這次防疫展現民進黨的執政能力，「看來民進黨2024相當樂觀」。這篇文章引來許多議論，其中有網友卻認為「台灣人的記憶力就是金魚」。

新冠肺炎疫情爆發後，台灣採取口罩實名制、境管、居家檢疫等措施，雖引發批評，卻也讓疫情得以控制！據TVBS日前公布的民調顯示，71％的民眾對於政府處理疫情的措施，感到滿意，17％感到不滿。對於政府防治疫情的能力，則有高達83%的受訪者有信心，只有9％感到沒信心。此外，民眾對行政院長蘇貞昌滿意度為52%；衛福部長陳時中擔任中央防疫中心指揮官的表現，高達82%民眾表示滿意。

網友takuminauki在PTT發文指出，這次防疫展現民進黨的執政能力，跟菲律賓也展現外交實力，加上本來就滿分的對美關係，還有蔡放手讓閣揆做事的雙首長精神，看到台灣的前途還是有點希望。該網友也酸台北市長柯文哲能力普通卻很愛吹牛、國民黨沒能力，「看來民進黨2024相當樂觀」。

對此，網友回應表示「台灣人的記憶力就是金魚」、「太早 選前半年再說」。不過也有網友認為「這次肺炎，DPP下次豈止躺著選，連睡著選都夠了」、「這次肺炎，身邊一些本來藍營的外省二三代，還有討厭DPP的客家人都動搖了」、「看KMT這麼廢，我也怕了」。

(中時電子報)