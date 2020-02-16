美國最新研究發現，抽菸會增加肺部中的ACE 2接受器表現，可能進而增加罹患新冠肺炎的機會。(圖/截自蘇一峰臉書)

大陸開始發生新冠肺炎後發現，男性的發生比率高於女性，大約是2比1，但科學家不清楚背後原因，胸腔重症醫師蘇一峰表示，最近美國南卡羅萊納大學所發表的最新研究指出，抽菸可能是一個重要原因！

蘇一峰在李書發文指出，根據美國南卡羅萊納大學Guoshuai Cai 所發表的最新研究發現，抽菸會增加肺部中的ACE 2接受器表現，可能進而增加罹患武漢肺炎的機會。研究顯示，抽菸者的肺部切片中，會表現比較高的ACE2接受器，而ACE2 接受器就是這次新型冠狀病毒SARS-CoV-2要感染人體所使用的接受器。Guoshuai Cai認為，這個研究正好可以說明，為何在新型冠狀病毒的感染者當中，男性的比率一直高於女性。

蘇一峰表示，雖然這個研究是發表在Preprint網站上，並非正式的學術期刊，但仍奉勸大家少抽菸，除了降低感染新冠肺炎風險，也比較不容易得到肺癌。

(中時電子報)