國民黨立委江啟臣、蔣萬安及前立委柯志恩，今（16）日上午於臉書直播早餐談話會。江啟臣說，這次總統大選，國民黨仍主打一中各表，但對年輕人來說「根本不知道你們在表什麼」，人民的不信任也導致選舉慘敗。

江啟臣說，國民黨在1月的總統大選失利後，原本的黨主席吳敦義請辭，自己則投入了這次的黨主席改選，所抽到的號碼是1號，而國民黨的黨主席選舉投票訂在3月7日，目前沒有改期的計畫。

江啟臣指出，國民黨這次大選敗選後進行黨主席補選，但受到新型冠狀病毒疫情影響，社會輿論都在討論疫情，因此民眾也很難感覺到國民黨改革的熱情，對投票率可能會有影響。

蔣萬安認為，國民黨要改革，吸納人才是最重要的，國民黨必須要給年輕人一個發揮的舞台。柯志恩說，深藍的選民有一些老派的堅持，但這又和年輕人充滿創意的想法有所衝突，這些都是未來黨主席要面對的問題。

江啟臣表示，未來兩岸的主張，國民黨要很清楚地告訴大家，國民黨和對岸的關係是什麼、兩者之間溝通過了什麼。國民黨這次選舉又講一中各表，但表到後來沒有人清楚到底在表什麼，是最大的敗因之一。

江啟臣說，這次的敗選也是一次絕佳機會，讓國民黨可以改變，未來黨中央也要和地方、立院密切合作，要讓國民黨的智庫所提供的資訊可供立院用，而立院蒐集的意見可以傳回黨的智庫。

(中時 )