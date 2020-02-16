前雲林縣大埤鄉長易信助，因欠債累累，遂將鄉公所工程視為私產，發包收回扣抵債，之後再參選鄉長時還賄選買票，判刑定讞後畏罪潛逃遭通緝11年，2018年才被警方緝獲。司法院公務員懲戒委員會判決易員撤職並停止任用4年。

判決指出，易員1994年3月至2002年2月間，擔任雲林縣大埤鄉第13屆及第14屆鄉長，1998年大埤鄉公所為解決生產製造酸菜所造成的汙染問題，計劃興建酸菜專業區，易圖利廠商221萬9791元。

另易員因欠前大埤鄉黃姓女鄉代500萬元，易配合黃女所指定的廠商，承包鄉內農路改善等13項工程，黃女收取每件工程案15％的回扣抵債，共計516萬餘元。

2005年，易參選第15屆大埤鄉鄉長，涉嫌向選民買票，檢警拘提他到案，易被警方押解進入雲林地檢署法警室前，趁隙拔腿向外奔跑，並跳上尾隨在警備車後方的接應車輛，結果被其他車子堵住，易下車逃逸，被趕來的員警逮獲。

易因涉多起弊案，官司纏身，雲林地院依貪汙罪判刑12年，褫奪公權8年，另易員涉偽證案被判刑5年定讞。易員因酸菜區圖利案被判刑6年、褫奪公權4年定讞，結果他在入監前落跑，雲林地檢署2007年12月4日發布通緝。2018年9月易逃回老家時被員警緝獲。

(中時 )