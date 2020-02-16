新北市板橋區四川路二段某5層樓公寓4樓今（16日）上午8時許驚傳火警。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

新北市板橋區四川路二段某5層樓公寓4樓今（16日）上午8時許驚傳火警，警消獲報到場迅速撲滅火勢，但在臥房內卻發現一名年約70多歲男子已失去生命跡象，緊急將他送往亞東醫院急救，另外，5樓則有一名男性住戶預防性送醫，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時 )