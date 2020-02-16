板橋公寓火警 2送醫1命危 10:092020/02/16 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市板橋區四川路二段某5層樓公寓4樓今（16日）上午8時許驚傳火警。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區四川路二段某5層樓公寓4樓今（16日）上午8時許驚傳火警。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 新北市板橋區四川路二段某5層樓公寓4樓今（16日）上午8時許驚傳火警，警消獲報到場迅速撲滅火勢，但在臥房內卻發現一名年約70多歲男子已失去生命跡象，緊急將他送往亞東醫院急救，另外，5樓則有一名男性住戶預防性送醫，詳細起火原因待進一步釐清。 (中時 ) #火警 #公寓 #亞東醫院 #醫院急救 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 寵物成照妖鏡 主人為開鎖費不救 04:092020/02/12 話題觀察 北市大安區墜樓意外 1男子無生命跡象 13:342020/02/12 社會 北市松江路民宅火警 火光直竄天際 20:172020/02/12 社會 太平塑膠工廠火警一 男子臉部灼傷 12:392020/02/13 社會 靈鷲山護法30年 「心願力、新希望」百匠慧心圓融待眾生 15:332020/02/13 生活 槍手當街開7槍狙殺 1男子髖部中彈送醫 16:082020/02/13 社會 返景 詮釋東方審美哲學 04:102020/02/14 藝文副刊 蘆竹成衣廠深夜大火 鐵皮工廠化為灰燼 09:222020/02/14 社會 情人節驚魂夜 樹林鎮前街火警情侶一度受困 23:442020/02/14 社會 彰化秀水移工宿舍暗夜祝融 3男移工送醫 22:442020/02/15 社會 社會熱門新聞 上海返台搭高鐵回高雄 台女遭衛生局堵人開罰 - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 當正宮面啃那一隻 女醫師爽到吐出來 - 社會 OL、男同事互看不順眼 上了床卻一拍就合 - 社會 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。