新冠肺炎疫情日益嚴重，全球如臨大敵，尤其熱門旅遊國家，在防堵疫情與自由開放度之間拔河，例如日本，即使官方表現得自信輕鬆，然在地民眾的反應卻是相當真實的，女星林韋君上周到日本關西一帶旅遊，就親眼見識到這個反差，讓她大傻眼，之後不太敢說中文。

日本確診案例與日俱增，當地居民態度如何？據《自由時報》報導，女星林韋君上週趁空檔，飛到日本關西滑雪，有聽聞「排華」的消息，但她並沒有遇到這種對待，然某天到壽司店用餐，她使用著手機中文翻譯以及用語音通訊app，被一旁的日本女生聽到了使用中文，對方竟馬上戴著口罩默默離開。

林韋君當下感到非常尷尬，也表示當時使用中文被日本人聽到的話，馬上會被注目，她只好在日本出遊期間少用中文，至於當地口罩的供應狀態，林韋君透露有被朋友交代幫忙買口罩，但她走遍每一間遇到的藥妝店，完全沒貨，一個都沒買到。

(中時電子報)