政府禁止非中華民國籍的陸配子女入境，被前總統馬英九質疑是讓民粹輾壓人權，歧視凌駕人道。蔡英文總統對此反批，「既然已經做過總統，應該知道現在最重要是疫情掌控最優先」，馬英九今天也再回擊，他說自己一向支持政府全力防疫，但這與重視人道與人權，並不衝突。

而行政院長蘇貞昌也批馬「不要說風涼話」，馬辦今回應，兒童權益問題不是風涼話，是必須被認真看待的人權及人道議題。我國已經在2014年把1990年《聯合國兒權利公約》國內法化，制定公布了《兒童權利公約施行法》，這攸關政府是否遵守國際規範與國家法律。蘇身為中華民國最高行政首長，必須依法行政，發言更應謹慎。

馬辦指出，依照現行《憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，兩岸其實不存在國籍問題，而是以臺灣地區人民與大陸地區人民的戶籍作為區分。基於就學、醫療、經濟等各種不同原因的考量，有些兩岸婚生子女在出生後就入籍臺灣；也有些父母讓子女暫時保留大陸地區人民的身分，未立即申請臺灣戶籍；還有些人則是已經選擇入籍臺灣，只是目前處於「長期居留」期間，沒有辦法馬上拿到中華民國的身分證。

馬辦表示，無論是哪一種情況，都存在一個共通的事實，那就是他們都是臺灣人的親骨肉，但目前政府卻只以「有沒有身分證」，來作為他們能不能來臺與父母團聚的依據，這樣合理嗎？

馬辦指出，《聯合國兒童權利公約》的重要主張，就是要確保兒童不因國籍、族裔、種族、性別或社會背景的不同，而受歧視待遇。「沒有選擇臺灣，就要自己承擔」，這種以身分決定待遇的論調，正是上述公約所要排除的歧視。

馬前總統辦公室指出，依照現行《憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，兩岸其實不存在國籍問題，而是以臺灣地區人民與大陸地區人民的戶籍作為區分。基於就學、醫療、經濟等各種不同原因的考量，有些兩岸婚生子女在出生後就入籍臺灣；也有些父母讓子女暫時保留大陸地區人民的身分，未立即申請臺灣戶籍；還有些人則是已經選擇入籍臺灣，只是目前處於「長期居留」期間，沒有辦法馬上拿到中華民國的身分證。

馬辦表示，無論是哪一種情況，都存在一個共通的事實，那就是他們都是臺灣人的親骨肉，但目前政府卻只以「有沒有身分證」，來作為他們能不能來臺與父母團聚的依據，這樣合理嗎？

馬辦強調，《聯合國兒童權利公約》的重要主張，就是要確保兒童不因國籍、族裔、種族、性別或社會背景的不同，而受歧視待遇。「沒有選擇臺灣，就要自己承擔」，這種以身分決定待遇的論調，正是上述公約所要排除的歧視。

(中時 )