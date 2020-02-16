高雄愛河旁多了白色戀人貨櫃屋，成為新打卡熱點。（圖／摘自韓國瑜臉書）

高雄市長韓國瑜力拚市政，積極發展觀光，高雄市政府規劃出許多打卡熱點，今（16）日韓國瑜宣布，愛河旁又多了白色貨櫃屋，提供輕食餐飲服務。

韓國瑜在臉書問大家，有沒有發現愛河旁多了一個超美的白色貨櫃？這是高雄愛河最新的打卡景點「白色戀人貨櫃屋」，目前貨櫃屋提供遊客輕食餐飲服務，接下來還會有一連串的河東特色貨櫃陸續登場。

另外，韓國瑜表示，高雄市政府觀光局也提供許多社群網路最夯的打卡熱點，包含旗津黃金海韻、彩虹教堂、愛河愛之鯨、粉紅天鵝船、壽山LOVE情人觀景台等，適合家人、情侶、好友一起度過最美好時間，留下獨特回憶。

網友看了照片後，表示「好美喔！」「高雄越來越美麗」、「謝謝市長這麼用心行銷高雄的觀光」、「謝謝韓市長讓高雄更美了」。

面對罷韓來勢洶洶，不少挺韓網友也留言給與支持，表示「這麼努力的人如被罷免了那真的沒天理了！」「加油，韓市長」、「不管未來的路多艱辛……依然一路挺您到底、市長加油！」

(中時電子報)