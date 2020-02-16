大甲鎮瀾宮董事長顏清標呼籲大家不用怕，媽祖會與天公伯等眾神一起撲滅疫情。（陳淑娥攝）

目前正值新冠肺炎疫情之際，大甲媽將於國曆3月19日晚上11時05分起駕，鎮瀾宮特別於遶境起駕前，在今天上午舉辦禳災祛厄祈福法會。鎮瀾宮董事長顏清標表示，大家不用怕，媽祖婆會和天公伯合作，撲滅台灣及全世界疫情，讓大家各自回歸崗位，同時也祈求媽祖保佑遶境進香活動順利。

大甲鎮瀾宮禳災祛厄祈福法會上午9點30分舉行，由董事長顏清標、副董鄭銘坤及董事等人員一起祈福，許多香客有雙手合一祈求保佑。

顏清標表示，今天特地舉辦祈福典禮，祈求大甲媽、天公伯等眾神將疫情撲滅，大家怕成這樣，其實台灣政府防疫工作做的不錯，當然小心是好，但沒有像外界渲染那麼嚴重，大甲媽昨天早上下去高雄鳳山遶境，總共走了20公里，信眾都很熱情，不輸大甲媽出巡盛況。

顏清標說，雖然戴口罩的人很多，沒戴的也很多，可以說是很好的示範，不過，大家不用怕，大甲媽在1個月就要遶境，要走出媽祖婆的精神及人情味，大家要有信心，媽祖會撇開它，會跟天公伯合作把台灣及全世界疫情撲滅，讓大家回歸到個人崗位上。

(中時 )