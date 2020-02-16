鵜鶘「薩諾斯」錫安威廉森(Zion Williamson)在新秀對抗賽大發神威，一記暴力扣籃把籃框都扯歪了，他投11中7攻下14分。美國前總統歐巴馬(Barack Obama)也來了，還跟威廉森聊了幾句。

威廉森非常興奮：「他這樣的大忙人還不斷關注我們，我非常尊敬他。他知道我們的數據，還提到生涯新高32分之類的，真是瘋狂。我在杜克大學比賽撐爆球鞋的時候他也在場。」威廉森驚嘆自己才19歲就獲得歐巴馬關注，感到十分光榮。

歐巴馬還去找奇德(Jason Kidd)和東契奇(Luka Doncic)，他跟東契奇開玩笑說傳球可以學奇德，「但是投籃千萬別學他。」現任職於湖人教練團的奇德是名人堂控衛，有名的大三元製造機，然而生涯半數球季的投籃命中率不滿40%。

根據美國蓋洛普調查，歐巴馬與現任總統川普(Donald Trump)並列2019年「最受景仰的男人」，在以黑人球員為主的NBA擁有大量支持者。當年林書豪崛起的時候，歐巴馬也以這位哈佛學弟而自豪。歐巴馬對芝加哥有很深厚的情感，今年明星賽就在芝加哥，他當然不會錯過。

(中時電子報)