隨著丹尼斯風暴（Storm Dennis）來到，英國今天調派部隊防災。丹尼斯帶來的狂風暴雨恐造成交通混亂，並引發各地水患。

英國國防部在英格蘭北部西約克郡（West Yorkshire）部署軍隊，當地上週末才遭席亞拉風暴（Storm Ciara）帶來的水患重創。

國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說：「我們的武裝部隊隨時待命，在當地政府和社區需要時提供支援。」

英國航空公司（British Airways）和易捷航空公司（easyJet）證實已停飛航班。

在風雨來襲之際，救難人員今天從英格蘭南部外海洶湧海面打撈起2具男性遺體，其中一名罹難者據信是一艘液化石油氣（LPG）載運船通報失蹤人員。

今天凌晨的氣象預報指出，北大西洋海面上將出現每小時145公里以上強風以及高達30公尺巨浪。

英國氣象局（Met Office）針對全國各地發出8次氣象警告，說明「主要受到影響地區」今天是在英格蘭與威爾斯的北部和西南部，明天則在東南部。

(中央社)