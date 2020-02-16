針對前年陽明海運貨船於雪梨港外發生貨櫃落海，澳洲當局公布調查報告，指事件由於人為疏失，同時指陽明海運積欠相關清理費用高達2000萬澳元（約新台幣4億元）。

陽明海運在2018年6月1日於雪梨港外發生貨櫃落海，當時陽明海運發明輪（YM Efficiency） 自高雄港開往澳洲；在接近雪梨港時，於新南威爾斯州紐卡素外海遭遇風浪。雖然全體船員平安，但有81個貨櫃落海，另有62個貨櫃受損。

據澳洲運輸安全局（The Australian Transport Safety Bureau）今年2月13日公布結案調查報告指出，落海的貨櫃當中，有66個已被尋獲，另有15個下落不明。此外，當時發明輪上的拉繫平台、附加結構和舷梯也受損。

至於發明輪貨櫃落海的善後工作，澳洲廣播公司（ABC）報導引述澳洲海事安全局（Australian Maritime Safety Authority）估計，相關清理費用可能高達2000萬澳元。澳洲海事安全局指相關費用應該由陽明海運負擔，但一直沒有收到陽明海運的款項。

針對發明輪貨櫃落海的事件，澳洲運輸安全局的報告指出，由於當時船身出現劇烈搖動，造成船艙後部的貨櫃承受了過大的壓力所致，而這則是由於貨櫃和拉繫系統零件的結構損壞所致。

報告還指出，當時船上受影響的區域裡，貨櫃的重量和分布超過船舶貨物繫固手冊（Cargo Securing Manual）所允許的力量極限；在貨物安置過程，又未依檢查手冊所要求的拉繫力限度。所以，這起事件的責任歸屬，是完全來自船上管理人員。

由於陽明海運積欠相關清理費用，澳洲海事安全局2月7日向澳洲聯邦法院申請扣船命令。2月8日法院發出的扣船命令，2月9日澳洲海事安全局於雪梨植物灣（Port Botany）扣押陽明海運展明輪（YM Eternity）。隨後法院於2月10日發出釋放命令，澳洲海事安全局終止針對展明輪的扣押行動。

中央社記者15日透過電郵聯絡陽明澳洲分公司雪梨事業發展部，但在截稿前尚收到回覆。

(中央社)