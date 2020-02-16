新增兩個Logo Shot位置，且延長比賽時間到70秒的三分球大賽16日登場，國王射手希爾德驚險在決賽以27分，壓過太陽後衛戴文布克的26分，拿下三分球大賽冠軍，他是國王隊史第2位拿下三分球大賽冠軍球員，前一位是2003年的史塔約柯維奇。
第1個上場的老鷹後衛崔楊，竟然大失常只拿15分，緊接著上場的黃蜂後衛葛拉翰投進18分，熱火後衛鄧肯羅賓生19分，太陽射手戴文布克率先投進兩顆價值3分的綠球，搶下27分的高分，也讓布克暫時取得第1輪預賽的領先地位。
沒想到第5個上場的國王後衛希爾德，也馬上投進27分還以顏色，巫師前鋒貝坦斯投進26分，接著換成地主公牛後衛拉文只進23分，無緣挑戰史上首位包辦灌籃與三分球大賽冠軍，壓軸上場的衛冕者籃網射手喬哈里斯22分也告淘汰。
最後由戴文布克、希爾德與貝坦斯宣告晉級決賽，率先上場的貝坦斯表現小低迷，拿下22分，接著戴文布克上場，隨即穩穩投進26分，最後1個上場的希爾德，竟在最後一個彩球點，5球投進4球，包含最後1顆彩球命中，逆轉絕殺布克拿27分封王。
(中時 )
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