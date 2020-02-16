因日本國內新冠肺炎案例不斷攀升，我國指揮中心日前宣布，將日本旅遊警示升至第一級注意（Watch），東北亞旅遊線立即湧入退團潮。日本DoMo旅宿集團表示，若旅客有疑慮近期不敢前往日本，集團提供訂房免費無限期延期。

DoMo集團執行長李奇嶽說，依觀光局的旅遊警示分級，第一級應注意，旅客行前取消必須依國外旅遊定型化契約第13條規定扣違約金；本公司所屬日本旅館民宿，共四館，一律提供台灣旅客訂房免費無限期延期服務，其他國籍旅客不適用。

(中時 )