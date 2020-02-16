憂染疫遊日取消 台旅宿DoMo訂房免費延期 10:402020/02/16 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本街景。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因日本國內新冠肺炎案例不斷攀升，我國指揮中心日前宣布，將日本旅遊警示升至第一級注意（Watch），東北亞旅遊線立即湧入退團潮。日本DoMo旅宿集團表示，若旅客有疑慮近期不敢前往日本，集團提供訂房免費無限期延期。 DoMo集團執行長李奇嶽說，依觀光局的旅遊警示分級，第一級應注意，旅客行前取消必須依國外旅遊定型化契約第13條規定扣違約金；本公司所屬日本旅館民宿，共四館，一律提供台灣旅客訂房免費無限期延期服務，其他國籍旅客不適用。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #日本 #旅客 #旅遊 #訂房 #延期 也許您會感興趣 推薦閱讀 喜訊！陸海南海口新增5名新冠肺炎患者出院 19:382020/02/12 兩岸 政院鎖定新冠肺炎 5部會提報告 19:122020/02/12 政治 高端疫苗 申請「新型冠狀病毒核酸檢測」醫材許可 18:592020/02/12 財經 俄羅斯2起武漢肺炎確診病例 皆已痊癒出院 22:092020/02/12 國際 陸疫情打亂春節遊 全球經濟感冒 04:092020/02/13 話題觀察 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 日本新增4起境內感染新冠肺炎病例 21:562020/02/13 國際 新冠肺炎何時終結？醫師揭它和SARS恐怖差異 22:182020/02/13 生活 網紅染新冠肺炎曝院內「像地獄」道歉影片疑「照稿念」 12:022020/02/15 娛樂 生活熱門新聞 公主號台客不想重複隔離 謝長廷這樣回應 - 生活 新冠肺炎男多於女 竟跟這習慣有關 - 生活 台灣、日本、新加坡面對疫情差別 網狂推：中肯 - 生活 台灣為何這麼多隔離病房？胸腔科醫師揭驚人關鍵 - 生活 狂降溫30℃→7℃！專家曝新一波寒流最冷時間點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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