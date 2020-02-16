台中醫院的負壓隔離病房。(資料照/范揚光攝)

新冠肺炎疫情延燒，日本和歌山縣濟生會有田醫院已發生院內感染，日本厚生勞動省表示，當負壓隔離病房不敷使用時，確診病患將住進普通病房。外界好奇，為何日本1.2億人口卻只配置1800床負壓隔離病房，反觀台灣2300萬人口卻配置1100床的負壓隔離病房？胸腔重症醫師蘇一峰揭驚人關鍵。

蘇一峰比較台灣與日本負壓隔離病房數量。(圖／摘自蘇一峰臉書)

蘇一峰在臉書發文指出，武漢肺炎持續在日本蔓延，但是日本國內目前只有1800床負壓隔離病房，日本厚生勞動省表示：「如果疫情大爆發，日本醫院的負壓隔離病房不夠時，將會允許病患住進普通病房」。許多民眾不解，日本不也是醫療先進國家，為何人口有1.2億卻只配置1800床負壓隔離病房，而台灣2300萬人口是日本的5分之1，卻配置了1100床的負壓隔離病房？

蘇一峰說，除了台灣醫療實力在世界本來就是數一數二，會有這麼多的隔離病房還有一個原因，就是台灣的肺結核個案是日本的三倍！這些負壓隔離病房平常大部分是給肺結核隔離病人使用，而這些病人就是由胸腔醫護團隊照顧治療。蘇一峰呼籲，台灣擁有全世界最棒的醫療團隊，只要全民一起珍惜、保護幾十年來好不容易才建立起的醫療系統，一定能打贏這場防疫戰爭！

(中時電子報)