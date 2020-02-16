◎60隻可愛綿羊 大都會公園現蹤

新北大都會公園幸福水漾園區即日起至4月展出藝術家蔡坤霖作品《詩步領羊》，60隻綿羊戶外藝術在草地上，看上去既悠閒又療癒，新北市長侯友宜日前特地與小朋友們一同前往參觀，並體驗綿羊手作課程，邀請民眾近距離與藝術品拍照、打卡。

◎北區親子館啟用 浮島樂園最吸睛

新竹市北區親子館上月20日在南勢社會福利館2樓正式啟用，市府積極推動的「1區1親子館」兒童城市政策目標達成。市府表示，這是新竹市第3座親子館，館內的「浮島樂園」是專為0至6歲兒童量身打造的親子館，邀請家長帶孩子來共學共玩。

◎嘉縣首座親子館 遛小孩好去處

嘉義縣社會局為提供家長一個安全、舒適的托育環境和育兒空間，將原本在朴子市的東石國中第二校區校舍，整修改建為「朴子托育資源中心暨親子館」，這也是全縣第1座親子館，館內有寶寶爬行區、幼兒遊戲區及共讀區等，還將定期辦理親子課程。縣長翁章梁日前參加揭牌活動，邀請大朋友帶著小朋友多多前往使用。

◎竹東台泥公園 親子同遊夯景點

斥資近5000萬元興建的竹東台泥公園，兼具生態、歷史、共融公園特色，日前由縣長楊文科及竹東代理鎮長張順朋等人熱鬧剪綵啟用，吸引家長帶小朋友來遊玩，並與楊文科在溜滑梯快樂合影。

◎百貨變遊樂園 大小同樂打卡

百貨不約而同變身遊樂園，板橋大遠百受惠於新北環狀線開通來客大增，以萌鹿來襲的「嗨森萌鹿氣墊樂園」打造IG網美必拍新景點；新光三越台北南西店「玩翻插畫樂園」、台北站前店「嗨森海底探索樂園」都適合大人、小孩同樂。

◎野柳夜訪女王 北海岸亮起來

2020年「野柳石光–夜訪女王」活動將於4月17日至4月26日登場，開放民眾夜訪野柳女王頭，活動以「夜間岩石」為主軸，配合海浪、漁火等元素為背景，讓遊客有機會在夜間感受野柳地質公園獨一無二海天一色的夜景，自1日起開始售票，每天限量700張。

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(中時電子報)