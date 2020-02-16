江啟臣出席革命實踐研究院活動。(黃世麒攝)

國民黨正在舉行黨主席補選，不過近期又傳出黨員數異常爆增2萬人，疑似人頭黨員狀況又出現。補選候選人郝龍斌跟江啟臣今天上午參加黨部舉行的革命實踐研究院活動，對此都表示希望黨中央能夠徹查並且釐清狀況。

郝龍斌表示，他不知道這些是不是人頭黨員，黨中央應該要去了解，如果是黨費由一個人替很多人繳，這可能是一個問題，如果三年都沒繳，一次來補繳，這些人是不是真的認同國民黨？是不是真的是黨員？黨務改革上這很重要，人頭黨員對改革形象有折傷。

江啟臣則表示，應該請黨中央去了解，希望這些人都是自主繳費自主投票，黨中央有說繳費期限是2月23日，應該也有黨員想要投票，所以趕在期限前去繳費，而增加的合格黨員，但究竟內容是怎樣？應讓黨中央去了解跟釐清，不要讓外界對國民黨想投票的黨員有誤解。

至於黨員結構老化問題，現在年輕人不支持、不認同國民黨比例過高，認同很低，因此怎麼爭取年輕人支持認同，怎麼改變「又老又紅」的形象是他們改革的重點之一，因此他才說不能再有買辦文化、不能親共、兩岸問題要採取相對強硬立場，還要改變宮廷文化、內鬥內行、外鬥外行這些為人詬病的事。

江啟臣對此則表示，要如何吸引年輕人，不是只有靠外表，找幾位年輕人當花瓶做樣子，而是怎樣從心態上跟年輕人溝通，讓年輕人了解國民黨的思維跟立場，網路化跟數位化是大家生活的一部份，不是宣傳工具跟管道而已，才能跟年輕人接軌。

(中時 )