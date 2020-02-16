苗栗地檢署安排學習司法官親上南庄山區了解山老鼠作案模式。〔苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗地檢署安排學習司法官在新竹林管處大湖工作站聽取苗檢檢察官黃振倫解說偵辦山老鼠案件實務。〔苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗地院及地檢署安排學習司法官實務經驗交流。。〔苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗地院及地檢署為司法官學院第59期學習司法官經驗傳承，特別安排在13、14等2天，帶領學習司法官親上苗栗南庄山區，由林管處官員親自解說山老鼠慣用盜伐路線、技巧，以及檢察官偵辦盜伐案件實務解說，並由各派任司法官進行司法實務經驗交換，讓學習司法官受益良多。

司法官學院第59期學習司法官，即將在今年下半年分發至各地法院、檢察署，除了在司法官學院的法律課程學習、各地法院、檢察署的實習外，司法官學院也希望透過現任的法官、檢察官分享經驗，讓學習司法官們能夠快速進入狀況。因此，苗栗地院及地檢署特別安排目前在基隆、新北、桃園、新竹學習組的學習司法官，於13、14日等2天在苗栗接受實務經驗分享。

為讓學習司法官能夠建立對於保育國有林地的問題意識，苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏特別帶領學習司法官，從南庄工作站出發，在新竹林管處官員模擬的山老鼠盜伐林木路線上，實際了解山老鼠慣用技巧，以及政府積極運用新型科技協助偵測盜伐林木的巧思。接著，苗栗地檢署安排在大湖工作站，舉行盜伐林木案件的專題報告及學員綜合座談，由苗栗地檢署檢察官黃振倫根據豐富的偵辦盜伐林木案件經驗，解說相關法律規範及查緝實務問題，並與新竹林管處人員作雙向互動。

接著在14日，苗栗地院及地檢署在苗栗地院會議室，為學習司法官安排和在任司法官經驗分享座談會，分別從刑事、民事、檢察的角度與學習司法官交換心得，透過在任司法官的經驗分享，給予學習司法官們未來分發時選填志願的重要參考。

(中時 )