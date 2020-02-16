大陸武漢新冠肺炎疫情仍持續升溫，今天卻下起了鵝毛大雪，若連續下個幾天，積雪成患，對武漢來說，恐怕是雪上加霜。今年適逢農曆庚子年，回顧中國歷史在庚子年不是天災就是人禍，能否安然渡過全球近10萬人染病的疫情，考驗北京當局的大智慧。

據大陸官媒「央視新聞」報導，「昨天武漢氣溫驟降，飄起鵝毛大雪，這是庚子年江城的首場降雪，但天寒人心暖，待疫情平復，希望能在武漢的街頭走一遭，找一家小店，喊上一句『老闆，來碗熱乾麵！』」。

但回顧近兩百年，中國歷史上的庚子年，幾乎都沒好事，原因是因為在中國傳統的陰陽五行的學說中，據「八字五行命盤」、「百度百科」網站指出，「庚屬陽金，子屬陽水，庚金象徵刀兵和強風，遇陽水就形成『風雨交加』之勢，所以庚子年往往爆發大災」。

讀過一點中國歷史的網友或許不陌生，1840年「第一次鴉片戰爭爆發」，前清政府閉關了上百年的鎖國大門，被英國的船堅炮利強行叩開，約莫180年前的庚子年，正好距今3甲子。

時間快轉60年後，在1900年清政府「放縱義和團」為亂，八國聯軍攻入北京城，慈禧太后為避禍挾光緒皇帝逃往西安，最終清王朝屈辱地簽訂《辛丑和約》，賠了4.5億兩白銀，史稱「庚子賠款」。

又過了一甲子，時間來到1960年的庚子年，大陸換成中國共產黨主政，但因為前國家主席毛澤東自1958年起，擅搞「大躍進運動、人民公社」，直接導致自1959年-1962年爆發了「中國有史以來最大的大饑荒」。當時大陸官方稱其為「三年自然災害」，餓死的人估計有數百萬到上千萬人。

(中時電子報)