兩岸因湖北台商包機返台爭議，爭論不斷。大陸國台辦發言人馬曉光15日接受新華社訪問，痛批台灣提出華航接運方案是節外生枝，更指台防疫機構負責人「完全罔顧事實，純屬信口雌黃。」。對此，「宅神」朱學恒反批，問問看那些死去的武漢同胞，是哪個國家哪個黨先說疫情不存在，然後變成可防可控、然後封城、然後軍管？更狠酸馬曉光：「要不要撒泡尿照照自己的臉啊？」。

新華社15日傍晚發出一篇長達3600多字的新聞，馬曉光完整闡述2月3日到13日雙方的包機協商全過程，並解釋何以不讓台灣派華航班機赴湖北接人。馬曉光批評台灣另提華航接運，無異於節外生枝。

記者提問，台防疫機構負責人14日下午和晚間稱，2月9日兩岸曾達成共識由華航執飛，運回台灣方面提出的「優先返回名單」121人，但大陸方面突然變卦並要求以東航5個班次運送979人，馬曉光回：「此人完全罔顧事實，純屬信口雌黃。」

對此，朱學恒在臉書發文反批「我剛剛才說國台辦防疫救人屁也辦不好，包機飛不飛他根本不在乎，有空就只會搞統戰，馬曉光馬上跳出來表演了」，更說「瞞騙疫情跟虎爛之國指控台灣騙人，那簡直是幫台灣背書啊！」。

宅神更說「問問看你們那些死去的武漢同胞，是哪個國家哪個黨跟他們說疫情不存在，然後變成可防可控，然後封城，然後軍管？」，痛批「這種等級的慣性騙人步出來說別人說謊，X你要不要撒泡尿照照自己的臉啊馬曉光？」。

宅神發言獲得許多網友贊同，留言表示「港謝宅神，替台灣人發聲」、「宅神口才好，邏輯清楚，希望多發文」、「本來同情心開始動搖，看完之後可以篤定，這架飛機肯定放殭屍，要台灣人一起陪葬，要不得……」。

不過也有網友認為「不以人舉言，不以人廢言！國臺辦發言人馬曉光説話的邏輯，和臺灣想借疫情跟大陸進行政治協商，司馬昭之心 路人皆知！在在顯示説謊話的是陳時中！」。

(中時電子報)