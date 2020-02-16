台北市警刑警大隊循線查獲1名在逃陳姓通緝慣竊，清查發現竊嫌在逃亡期間仍不斷四處變裝行竊，過去8個月內至少有5人受害，財物損失高達30萬元，警方係接獲線報發現該竊嫌躲藏在北市中正區一帶，上門埋伏逮獲陳嫌，刻正擴大偵辦中。

警方調查，60歲的陳姓竊嫌，因竊盜案遭地檢署、法院等地發布8條通緝，陳嫌因擅長開鎖、變裝，所以在逃亡期間又不斷在桃園、基隆以及雙北一帶犯案，且專挑下班後人煙稀少的住商大樓下手。

北市警方鎖定陳嫌光在台北地區就有3處以上的藏匿地點，經過埋伏後順利在中正區一帶逮人，清查後發現，陳嫌除了因8條竊盜罪遭通緝外，在逃亡期間不斷犯案，目前至少查出已有5人受害，損失金額高達30萬。

警方表示，民眾應隨時檢視住家門窗是否堅固，且應注意是否遭人破壞侵入，最好能在家中裝設警報器、保全系統，以免造成自身財物損失，如發現可疑人物或物品遭移動，應立刻報案以保安全。

警方也統計，從2019年台北市警局破獲住宅竊盜共計452件，移送犯嫌達373人，住宅竊盜破獲率與2018年同期比較也增加 7.15%。

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(中時電子報)