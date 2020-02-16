本周事業運前三名:

1.龍

工作:本周運勢大好，幸運之神又向你揮手了，為第一名。儘管市場受到疫情很大的衝擊，你仍然堅持做好專業，沒有不景氣。

2.鼠

工作:本周運勢漸漸向上，為第二名。抓住大的方向，做好自己的專業，不用擔心一時的環境因素。一切都會好轉的。

2.豬

工作:本周運勢穩中求貴，同為第二名。工作上還是守靜保安，堅持做好自己本分工作，不在此時跳巢分心。

3.虎

工作:本周運勢總算回春，為第三名。儘管市場受疫情影響，但是你做為電商行業反而創造了新的業績高峰，勝利在握。

3.兔

工作:本周運勢穩定，貴人出現，行事順暢，同為第三名。年前該處理好的事情，終於等來客戶滿意的肯定結果。

圖/中國時報提供

本周財運前三名:

1.龍

財運:本周正財運一般，但是善於理財的你，儘管股市一片慘綠，卻能從中小有斬獲，短期之間現金口袋飽滿。

2.虎

財運:早就習慣線上工作，市場受到疫情影響你卻毫髮無傷，還業績攀升。感謝自己的眼光與魄力，睡覺還能繼續賺錢。

3.兔

財運:正財運一般，但是受到貴人拉拔，成為主導事情的主角，掌控更多資源，信心飽滿，因為成果即將變現。

圖/中國時報提供

本周愛情運前三名:

1.兔

愛情:單身內向男性，本周迎來愛情好預兆，因緣際會的活動，終於遇到你夢中模樣的女神，期待愛神降臨，給予力量。

2.虎

愛情: 本周桃花運開啟，初春發芽的狀態。有欣賞的異性朋友出現，獨立個性，待人處事純熟，讓你想與她(他)有深入交往的機會。

3.豬

愛情:感情穩定的一周，平時各忙各的，可惜現在短時間飛不到各國去旅遊，只能打打牙祭，吃吃美食開心。

本周健康運前三名:

1.虎

健康:健康運挺好的一周，經過這段時間疫情的考驗，深知健康的重要，每天要睡好睡滿九小時，健康才無虞。

2.龍

健康:健康運還不錯的一周，保持體力，健身房按時運動，但切忌超時，超過自己的體能負荷，以免肌肉痠痛。

3.狗

健康:大健康無憂。若配帶拋棄型隱型眼鏡者，應該注意不可戴著睡覺，或是配戴時間過長，以免視眼膜更加的受傷。

(中時 )