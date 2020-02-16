吳女曾在臉書抒發獨自撫養兒女的心情。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

人倫悲劇！30歲吳姓女子日前帶著2名不到10歲兒女入住新北市五股區某汽車旅館，39歲陳姓前夫連絡不上吳女察覺有異，清晨5點多到旅館找人，進入房間發現兒女全身僵硬、明顯死亡，吳女仍有意識，警消獲報後將吳女緊急送醫，全案擴大調查中。

據了解，吳女上周四(13)帶著與前夫所生的8歲女兒及6歲兒子入住旅館，原定18日退房，昨日晚間，吳女還有與前夫通上電話，並無明顯異狀，不料今凌晨4時許，吳女突然寄了一封簡訊給前夫，內容提及「小孩已經睡著了」，前夫驚覺有異，趕緊打電話給吳女。

電話中，吳女語氣絕望，不斷向前夫抱怨生活困難，快撐不下去，並開口向前夫借錢，最後更說「孩子的身體已經冰冷了」，嚇得前夫立刻衝到旅館找人，經櫃台人員帶往房間後，敲打房門皆無回應，進房一看，驚見2名小孩已無生命跡象，趕緊撥打119求救。

警消到場後，發現2名孩童身體已呈現僵硬，明顯死亡，吳女則仍有意識，趕緊送往醫院搶救，現場已拉起封鎖線採證，並發現疑有抗憂鬱症藥物，但吳女家屬向警方表示，吳女沒有相關病史，警方將進一步詢問陳姓前夫及吳女家屬，釐清案發原因，目前將朝殺人罪偵辦。

據悉，吳女離婚後獨自撫養2名小孩，但工作不穩定，近期更失業，經濟拮据，前陣子與孩子住在土城的哥哥家，不過日前因產生摩擦，吳女便帶孩子離家自力更生，由於找不到住處，只好暫時投宿在汽車旅館，不料卻發生憾事。

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