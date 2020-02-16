全台300多個衛生所16日開始販售口罩，吸引不少民眾排隊購買，台中市長盧秀燕上午特別視察中西區衛生所，她表示，台中市是以「得來速」的方式銷售，平日每天下午、假日上午開賣，藉以與到衛生所看診、打疫苗的民眾區隔。

在衛生局長曾梓展等人陪同下，盧秀燕戴上口罩、視察中西區衛生所口罩販賣流程，並聽取衛生所主任說明。盧秀燕表示，中西區衛生所在門口設點，民眾先到第一個窗口刷健保卡、接著在第二個窗口付錢並領取口罩，是以「得來速」模式進行。

盧秀燕強調，原本中央規定健保特約藥局販售口罩，全台中有819處販售點，其中，和平山區有2處特約藥局，但都位於前山，後山居民要購買得開1、2小時車，開放衛生所販售口罩可解決當地居民的不便。

此外，第一批從大陸返抵台灣並接受檢疫的台商預計18日可離開檢疫所，曾梓展強調，將聽取中央命令、確定放人時間，檢疫所事後也會進行全面大消毒，是否接納第二批返台台商在此檢疫？則必須由中央決定。

(中時 )