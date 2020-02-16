台東檢警瓦解大毒梟林孝道集團濃縮影片

國際籍大毒梟林孝道，遭國內六大緝毒機關追緝長達20年，他擁有龐大船隊，專門從金三角走私毒品到台灣或其他東南亞國家，就連菲律賓總統杜特蒂都曾點名他是幕後頭號毒梟，下達格殺令。台東縣檢警將4個多月緝毒過程全紀錄，濃縮成一部近5分鐘的短片，其精彩程度，媲美經典警匪片無間道。

台東縣警局在春節前夕成功瓦解中南部地區最大運毒集團，查獲海洛因磚152塊、共60多公斤及26公斤的安非他命25袋，市值超過10億元，逮捕台灣3大毒梟之一的「南孝道」林孝道，近日內在循線突破追查到2位陳姓接駁人員，及林孝道所藏匿的百塊海洛英磚，徹底瓦解「南孝道」毒品王國。

56歲林孝道是屏東東港地區角頭，年輕時逞凶鬥狠，曾開槍掃射與他有嫌隙的前屏東議長鄭太吉。林後來投入毒品走私，生意越做越大，成為國內三大毒梟之一。檢警調海巡等緝毒單位雖早就盯上他，掛線監聽長達十多年，事後發出的通訊監察通知書比書本還厚，但因林行事謹慎狡猾，不惜斥資百萬使用加密通訊軟體，警方始終拿他沒轍。

林嫌在地方常捐款或將當作「菜底」的漁獲免費給民眾，加上與不少兄弟、政治人物都有淵源，讓他頗具影響力，自封是「屏東王」。

警方初估，林嫌近年至少走私1萬塊海洛因磚、逾3公噸毒品回台，占全國供應量的1/3，這次因44塊海洛因磚奇異漂流，讓檢警終於勾稽到林嫌，並運用偵訊策略，讓已經滅證善後的林嫌都自知難逃法網，最後在拚減刑的考量下，只得乖乖配合，供出藏在公司密室另100塊海洛因磚。

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警方成功瓦解「南孝道」毒品王國。（楊漢聲攝）

(中時電子報)