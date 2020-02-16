罷韓二階連署昨下午突破30萬份達標，罷韓領銜人陳冠榮強調，30萬不是終點，下一個階段會朝48萬票的目標邁進，最快6月下旬投票決定高雄市長韓國瑜去留。對此，前民進黨立委林濁水直呼「真快！快得太不像話。市長評估一下，下一步」，許多網友也紛紛被林這番話逗樂！

wecare罷韓團體在15日下午宣布，罷韓第二階段連署30萬份正式達標，越過法定門檻，到達安全區域。接下來將會持續收件，目標朝48萬份邁進，並且全力進行分類及造冊作業，上繳中選會審核，待審核通過後，會宣布罷免韓國瑜的投票時間。Wecare發起人尹立表示，當初韓說的民主遮羞布下總共有48萬人，這就是他們接下來收件的目標，縱然達標還是會持續收連署書，呼籲大家繼續連署。

對此，林濁水在臉書表示，「真快。快得太不像話。市長評估一下，下一步」。這番話也逗樂許多網友，並紛紛回文表示「越多越好，要破50萬、100萬份，嚇死韓」、「我怎麼有種...讓韓國瑜繼續幹，然後讓國民黨繼續現形...的荒謬想法，但這樣，高雄市民就得繼續苦了」、「大師，若直接衝破52萬，有可能韓市長直接請辭，無須投票嘛？」、「已經變成漸凍市長了，歷史上最後的美好，只有自行下台」。

(中時電子報)