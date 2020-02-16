澳洲雪梨和新南威爾斯省（New South Wales）近日遭逢30年來最大的降雨，受到洪水侵襲，超過數千人被迫撤離家園，不少民眾生活起居都受到影響。近日，當地媒體訪問居民一家人對暴雨的看法時，只見鏡頭中的男孩突然伸出舌頭，仔細一看，原來他正享用停在臉上的蒼蠅！影片曝光隨即引發熱議，有網友直呼這男孩肯定是青蛙扶養長大的。

綜合外媒報導，這名男童日前和家人一起接受當地媒體訪問，被詢問澳洲連日豪雨，對當地農村有什麼影響，豈料在受訪時，2隻蒼蠅連袂停在男童的臉頰上，而他下秒也相當淡定地伸出舌頭，把蒼蠅一隻隻地捲進嘴裡，吃完還望向鏡頭露齒而笑，對於吃下蒼蠅這件事，男童似乎十分驕傲。

新聞播出後，這段男童吃蒼蠅的影片被網友瘋狂轉發，網友紛紛留言：「一定是青蛙扶養長大的」、「這男孩是人才耶」、「這舌頭不得了」、「天生帶有爬蟲類技能」。有人更好奇，蒼蠅明明可以迅速地躲過人的手掌，卻無法避開慢速移動的舌頭？

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(中時電子報)