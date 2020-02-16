日本外務大臣茂木敏充15日與中國外交部長王毅會談，就協調促成中國國家主席習近平預定4月上旬以國賓身分訪日，持續進行準備達成一致看法。兩人談到武漢肺炎也相互致謝。
日本時事通信社報導，茂木與王毅在德國慕尼黑會談時，並且針對俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）進行協商。
外交管道人士表示，王毅對日本在武漢肺炎給予支援表示「深深地感謝」；茂木除承諾繼續協助中國，也對中國協助讓滯留中國湖北省的日本人能返回日本表達謝意；王毅回應說，為了日本人的安全與健康，中國會竭盡全力。
由於日本送給中國的支援物資外箱上，有用中國古文寫上帶有鼓勵意涵等詞句，王毅在慕尼黑舉行的安全保障會議演講時，也稱讚此舉「是非常令人感動的訊息」。
日本產經新聞報導，王毅談到習近平預定以國賓身分訪日時說，希望務必實現，讓日中關係達到新的高點。武漢肺炎防疫工作已成中國目前最重要課題，之前曾有看法認為習近平今年要如期訪日恐非易事。
(中央社)
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