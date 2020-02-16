新冠肺炎疫情蔓延，日本成為大陸境外最多確診病例國家，其中鑽石公主號確診病例不斷增加，日本境內也出現多起確診病例。對此，日前高大成預估，如果感染人數達10%，「就真的大條了」。

鑽石公主號上共有約3700人，目前已出現355例新冠肺炎確診病例，約9.5%。日前，高大成在節目《鄭知道了》以當時數據推估，有6%的人感染，若武漢1100萬人，封城後會有66萬人感染，而大陸全境封城，那以1億人口來看，就是600萬人感染。

公主號檢驗還沒完，高大成說「說不定10%，如果10%的話就真的大條了。」這與今（16）日確診病例的比例相差不遠。

高大成表示，日本目前已感染者開始產生人傳人，變成社區感染，以後絕對變成群聚感染，因為到最後一定關不住，不知道誰傳誰，就是一直傳染。

對於日本處理鑽石公主號，高大成坦言「處理得很不好」，不會處理加上沒經驗，封船慢慢檢查是不對的。他說，雖然台灣怎麼處理不清楚，但聽說會找五艘船，把這些人分散，有咳嗽、流鼻水、發燒，可能感染的人放同一艘；僅咳嗽但不像感染者一艘；有發燒的同一艘；完全沒症狀的另一艘，再慢慢檢驗，就不會一直傳染。

若整艘船已經感染，高大成指出，把他們封在裡面，「準備讓他們死，跟武漢封城一樣」。他也透露，日本一定還會再擴散，因為把關不夠好，好處是擴散的不快，「因會日本人很龜毛，他們使用過的都會擦過，所以要擴散也困難」，且他們吃飯是一人一盤（份），要感染機會很小。

(中時電子報)