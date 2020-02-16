吳女雖已生過兩名小孩，外型仍十分亮麗。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

吳女曾在臉書抒發獨自撫養兒女的心情。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真)

30歲吳姓女子日前帶8歲女兒及6歲兒子入住旅館，不料今(16)晨卻被發現在房內輕生，子女雙雙身亡，吳女則仍有意識，目前在醫院搶救，路邊監視器也拍到吳女13日帶著孩子入住的畫面，只見吳女騎著車，後座載著2名小孩，3人緊緊依靠，不料竟成最後身影。

事發前，吳女臉書上還經常po出與兒女的甜蜜合照，看得出親子的好感情，但卻也可見她抒發獨自撫養兒女的心情，曾寫下「媽媽就已經要跟不上你們了…，你們的笑容，是那麼的天真無邪，在你們身後的我，是要多堅強，每天看著你們開朗的笑容，謝謝你們的體諒」，字字句句如今看來，更顯辛酸。

據了解，吳女雖已生過兩名小孩，但外型仍十分年輕、亮麗，臉書上還有2600多名追蹤者，與前夫離婚後，目前有一名男友，也經常在臉書上放閃， 由於現在吳女仍意識不清，須待清醒後才能進一步詢問，警方則已通知吳女親友到案說明，並預計在下午報驗2名孩童遺體，釐清案情。

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