宜蘭酒廠是百年老廠，為配合政府防疫生產酒精，預計日產4.2萬瓶。（李忠一攝）

為縮短生產速度，酒廠賣的防疫用酒精是採回收瓶分裝。（李忠一攝）

台灣菸酒公司投入防疫用酒精生產行列，朝每日產能20萬瓶目標邁進，宜蘭酒廠為此停掉其他產品生產線，明天開始生產，預計可日產4.2萬瓶，今天（16日）酒廠開賣不到1小時就賣完酒精，但早起排隊的民眾，大約5分鐘就能購買，讓民眾笑說：「比買口罩方便多了！」

宜蘭酒廠今天所賣的酒精，來源是屏東酒廠，有864瓶，一早就有不少人排隊，酒廠結帳區就有2人負責，民眾付帳後再以發票為憑取酒精，酒廠投入人力賣酒精，縮短民眾購買時間。宜蘭酒廠賣的是已調製好的75％酒精，容量是600ml，每瓶75元，每人限購1瓶。

宜蘭酒廠投入生產後，預計每天能生產4.2萬瓶防疫用酒精，但生產後的酒精是由總公司控管分配，並非生產的酒精全部由宜蘭酒廠販售。

為了加緊生產速度，防疫用酒精有採回收瓶分裝，酒廠透露，考量民眾防疫急需，採購酒瓶會影響生產速度，因此以現有的回收瓶分裝酒精，回收瓶用完後退瓶價是2元。

(中時 )