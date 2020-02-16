今年灌籃大賽由(左至右)德瑞克瓊斯、阿隆戈登、霍華與康納頓參加。(取自NBA官推)

今年灌籃大賽難得展現高競爭強度的對抗，光在預賽就出現4次50分滿分，到了決賽，魔術前鋒阿隆戈登與熱火前鋒德瑞克瓊斯更是連3灌都拿50分，直到決賽第4灌，瓊斯才靠罰球線起跳扣籃拿下48分擊敗戈登的47分，拿下今年灌籃大賽冠軍！

湖人中鋒霍華第1灌表演空中轉身單手扣籃只拿41分，接著熱火前鋒德瑞克瓊斯，選擇飛越隊友阿德巴約左手飛灌拿下46分，然後公鹿前鋒康納頓也用飛越1人持球雙手爆扣，拿下45分，最後上場的魔術前鋒阿隆戈登使用高難度的胯下背後扣籃，率先拿到50分滿分。

霍華第2灌換上超人裝扮，由友人從籃框後方空傳給他單手扣籃拿49分，接著康納頓請出阿提托康波持球，空中先碰籃板才用雙手灌籃，拿到50分，德瑞克瓊斯用類似戈登的胯下換手360度轉身扣籃，也拿50分，沒想到最後上場的戈登，展現難度更高的飛越空中橫移扣籃，再拿50分。

決賽就由德瑞克瓊斯對決阿隆戈登，兩人都曾拿過灌籃大賽亞軍，瓊斯第1灌選擇飛越兩人左手爆扣，馬上拿到50分滿分，迫使戈登請出辣妹團出場幫他加油，讓他飛越一名觀眾空中轉身扣籃，5名評審再次給了50分滿分，也讓局面更加緊張刺激。

德瑞克瓊斯第2灌，選擇用觀眾打板之後，空中接球還加胯下換手動作灌籃成功，再次拿到50分滿分，壓力也到戈登身上，戈登第2灌則用隊友富爾茲打到籃框側面反彈，再由他空中接球單手大車輪爆扣，結果又拿50分，也讓決賽進入延長加賽。

德瑞克瓊斯在延長賽灌籃，同樣使用朋友打到籃板側面反彈空中接球灌籃，結果又拿50分滿分，戈登則用飛越朋友同時，從空中直接拿球然後胯下換手扣籃，還是50分，兩人只好繼續灌下去，瓊斯決賽第4灌表演遠距離起跑，從罰球線附近起跳扣籃，評審只給48分。

如此一來，戈登的決賽第4灌更形重要，他竟然請出塞爾提克226公分中鋒佛爾，站在籃下拿球，直接飛越空中拿球然後雙手爆扣成功，沒想到裁判竟然只給47分，讓全場觀眾為之傻眼，也讓這場漫長的灌籃大賽落幕，瓊斯意外搶下灌籃大賽冠軍。

(中時 )