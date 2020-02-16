行政院已決定桃機公司董事長王明德3月初將屆齡退休不延任，據了解，王明德不延任也是為先前桃機公司未能依交通部長林佳龍要求，在2月中下旬期限內提出桃園國際機場第三航廈整體發包改善策略，因此3月初任期將屆的王明德將因此不延任。至於接任人選，可能先由交通部常次祁文中暫代外，另民航局長林國顯也被視為是代理桃機董座人選的一匹大黑馬。

對於桃園機場第三航廈主體工程延宕問題，林佳龍部長在去年8月時即已要求桃機在半年內提出解決方案，去年11月時，林佳龍曾指示，在不違背建築師的原創設計及建築美學的前提下，請王明德負起責任，如期在未來三個月內，提出完整的方案，打造便捷、智慧並兼具美觀的國門。

但如今三個月期限已過，據了解，桃機仍提不出可行方案，因此林佳龍決在王明德3月初屆齡後，就不再延退，將另尋他人接手桃機三航廈發包策略改善事宜。行政院政務委員吳澤成15日上午再邀集王明德和祁文中開會研商三航廈事宜。

據透露，民航局長林國顯過去一年在華航機師罷工、長榮空服罷工、遠航無預警停飛及肺炎疫情應變一連串危機事件中，因具專業能力，深受林佳龍信任，也受府院高層賞識，因此成為代理桃機董座人選的可能人選。

(工商 )