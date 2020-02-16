位在彰化福興工業區旁番花路上一處移工宿舍昨晚間發生火警，最後救出3名男性移工，輕傷送醫；但今早傳出火場又冒煙，消防員查看冒煙點時竟發現二樓有一具焦黑女屍。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

位在彰化福興工業區旁番花路上一處移工宿舍昨晚間發生火警，最後救出3名男性移工，輕傷送醫；但今早傳出火場又冒煙，消防員查看冒煙點時竟發現二樓有一具焦黑女屍。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣福興工業區旁秀水鄉番花路一處移工宿舍，昨晚傳出火警後，火場上午竟又冒煙，秀水消防分隊獲報派員進入火場搜索、查看冒煙點時，竟意外在移工宿舍的2樓角落一塊鐵板下，發現1具焦黑女屍，警方已封鎖現場進行採證，經警方調閱資料與照片由友人指認，確認為一名越南籍逃逸女移工盤氏川。

位在彰化福興工業區旁番花路上一處移工宿舍，昨晚近9點發生火警，10多名移工自行逃出，最後3名男性移工遭嗆傷後獲救送醫、並無大礙；不料今天上午9點多，有民眾報案指火場疑似又冒出火煙，秀水消防分隊獲報派員前往，進入火場查看冒煙點時，竟在二樓角落發現一具焦屍，已燒到難以辨認身分、性別。

根據了解，這處移工宿舍為3樓透天厝，1樓放置夾娃娃機機台營業，2、3樓入住者以越南籍移工為主，昨晚8點50分時傳出火警後，彰化縣消防局出動彰化、鹿港、花壇、員林、福興消防分隊與第三大隊消防人員搶救。

當時因傳出有十多名移工在內，因此共派出30多輛消防車和救護車在火場外搜救待命；共救出44歲阮姓、20歲方姓與24歲阮姓等3名男性移工。由於當時3樓為鐵皮加蓋，消防人員晚間9點半將火勢完全撲滅後，待溫度下降冷卻，再上樓逐一清查是否有其他移工受困。

警方指出，現場焦屍身份經警方調閱資料與照片由友人指認為越南籍逃逸女移工盤氏川。

彰化縣消防第三大隊長施順仁強調，昨晚消防人員已有入內，至1、2、3樓逐層清查3次，並向逃出的移工確認已無人受困才收隊；今日上午9時9分傳出現場2樓有冒煙情形，指揮中心派遣福興、秀水分隊前往，在二樓轉角冒煙處，發現一具遭鐵板及燒燬碳化建料覆蓋壓住的焦屍，身分性別無法辨識；身分有待警方詳細調查確認。

(中時 )