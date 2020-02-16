交通大學與國防大學理工學院去年第一次共同招收285個學生，過去一年來，這批學生表現非常好，不輸原本交大學生。今年第二屆將招收232個學生，學生4年畢業後，可能領到「國立陽明交通大學」的畢業證書，並加註合作單位為國防大學理工學院。

交大系統工程與科技學士班與國防大學理工學院合作，採不分組招生，今年分為軍費生、及中科院與台船公司代訓生，要招232人，完全透過軍校正期班招生，考生學測數學、自然科均要達均標，之後再以英文、數學、自然等三科成績加權後來分高下。學生畢業後，如果交大與陽明已經合併，那將領到「國立陽明交通大學」的畢業證書

軍費生入學費用由國防部負擔，就學期間每 月津貼1萬5515元，畢業後須任官服役10年；代訓生入學費用由中科院和台船負擔，就學期間每月津貼1萬5000元，畢業後須至簽約單位服務至少8年。

交大與國防大學理工學院今天合開招生說明會，交大副校長陳俊勳表示，去年第一次與國防理工學院合作招生時，曾擔心這批學生的程度比不上原先的交大學生，但過去一年來，學校從微積分、基礎物理及基礎化學等共同科目的測驗成績來看，他們的程度完全不輸給交大學生。

國防大學理工學院院長荊元宇則說，國防大學理工學院的學生有1／4是女生，他們的表現都很優秀，完全不輸給男生，國家還會花一年400萬元，讓表現優秀的學生帶職帶薪到美國名校讀碩士。因此，歡迎女生也來讀交大與國防大學理工學院合作的這個學程。

第一屆學生徐子涵說，讀這個學程，未來職業有保障。而且在生活方面，主要在國防大學理工學院進行，她學到領導統御能力，而且身體也更強健。

另一位學生張志榮說，他原本考上台大，但最後選擇到交大與國防理工學院合作的這個學程來就讀，因為學雜費全免，而且每月可以領1.5萬元生活費，他讀書不用再向家裡要錢，可以獨立自主。

交大表示，軍費生畢業後可投身國防單位，如分發至部隊、廠庫、 學校或中央單位，若在小島從事軍事工作，畢業後即是少尉，起薪約 4萬8990元；代訓生可至軍民科技單位任職，中科院起薪約4萬6000元 ，台船起薪約4萬元。

(中時 )