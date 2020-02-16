日籍「二刀流」球員大谷翔平終於考到駕照了，不僅如此還買下汽車，不再是去哪都要人載的無車族，大谷前幾日開著新買的特斯拉參加春訓，也笑著透過翻譯說，「我很喜歡開車。」

大谷翔平在日本因為不需要所以沒有考駕照，公共交通方便，去哪都有團隊同進同出，因此他不需要從札幌開車到任何地方。因此他自2018年加入天使隊以來，都是搭翻譯水原一平或其他人的便車。

不過在沒有汽車就像沒有腳的南加州，非常依賴汽車的便利性，大谷一直都有想要考駕照的念頭，直到這個休賽季因為開刀治療「先天性髕骨分裂」的問題，手肘復健往後推移數周，他才有空能考取駕照。

大谷翔平前幾日開著特斯拉到春訓時，就已經吸引各大駐守的日本媒體目光，今日他接受美媒採訪時也笑說他一次就通過了，「我很享受開車，而且一次就通過了，沒有太大壓力。」不過大谷也坦言，目前還沒有開上交通複雜的加州高速公路，但自認是一位還不錯的駕駛。

許多球迷都在期待大谷翔平能撐過復健，重返「二刀流」身分，預計5月他將回到投手丘，不過對此大谷謙虛表示自己沒有足夠的信心，「新人年我只投了10場比賽，很多球隊都是第一次對上我，這情況對投手有優勢。因此當我多次面對同一支球隊仍拿到不錯成績時，那才會讓我更有自信。」

(中時 )