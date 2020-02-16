香港政府將於本月底發表新一份財政預算案，在新冠肺炎疫情影響下，財政司司長陳茂波坦言新一個財政年度的預計赤字可能是歷來最高。除了因為推出逆周期紓困措施支撐經濟，也因政府近10年的經常性開支持續大幅增加，以及經濟轉弱令政府來自稅收和土地的收入顯著減少。

陳茂波在網誌中表示，今次疫情對香港經濟實質影響頗大，程度可能高於2003年時沙士對經濟的打擊。受影響的已不再局限在零售、飲食或旅遊相關的行業，這種「海嘯式」的衝擊，可能令失業率急速惡化。政府現時的財政儲備，容許近期可持續推出逆周期措施，以穩住就業，支撐經濟。不過，為確保公共財政穩定，未來在考慮新增開支必須量入為出。

另一方面，做好發展經濟的工作，保持經濟增長的動力、找尋新的增長點來增加政府收入以支撐各項公共服務和社會建設，將繼續是非常關鍵的一環。此外，政府亦需努力突破各種窒礙經濟發展的制約，包括土地、人才及勞動力方面的短缺，為經濟發展創造容量及更有利的條件。

陳又指，由於外圍經濟環境複雜多變，疫情對大陸的經濟影響仍有待觀察，香港除疫情外，又未完全走出去年社會事件的陰霾，令人不得不對短期的經濟展望維持審慎態度，財政赤字可能會維持一段時間。

(中時 )