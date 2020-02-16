央視微博最新消息，新冠肺炎治癒出院數字驚人。(截自央視微博)

新冠肺炎疫情延燒，央視新聞微博報導，2月15日全國當日新增治癒出院病例1323例，已連續4天新增治癒出院數超過千人。過去3天資料分別為：1171例（12日）、1081例（13日）、1373例（14日）。

根據央視新聞2月15日最新數據，31個省包括自治區及直轄市和新疆生產建設兵團報告，新增確診病例2009例，新增重症病例219例，新增死亡病例142例（湖北139例、四川2例、湖南1例），新增疑似病例1918例。當日新增治癒出院病例1323例，解除醫學觀察的密切接觸者29788人。

截至2月15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，有確診病例57416例（其中重症病例11272例），累計治癒出院病例9419例，累計死亡1665例。累計收到港澳台通報確診病例84例，香港特別行政區56例（出院1例、死亡1例），澳門特別行政區10例（出院3例），台灣18例（出院2例）。

(中時電子報)