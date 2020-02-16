台灣3大毒梟之一的「南孝道」林孝道有著屏東王之稱，手中更握有近十艘船隻負責毒品走私，線路遍及日本、菲律賓、東南亞是國際級的大毒梟，在道上有極高聲望，在專案人員眼中更是一代梟雄，卻因過於自信栽在此次全國最大陸地運毒案。

林孝道遭逮後，在專案人員歷經1個多月周旋突破心防後，終於順利追查出林孝道所藏匿的100塊海洛因，瓦解林孝道的毒品王國。

為爭取減刑林孝道也相當配合，跟專案人員透露許多秘辛，林孝道自稱跟當任省長時期的菲律賓總統杜特地關係良好，但杜特地擔任總統後宣布反毒，自此視他為眼中釘，曾宣稱要抓1名台灣毒梟就是他，只要一踏進馬尼拉就會被抓去槍斃。

林孝道花錢不手軟，他跟專案人員透露，曾到菲律賓賭場輸了50多億，錢財對他來說僅僅只是個數字，林孝道也坐擁多輛名車，從賓士、賓利到賓士GLC似乎對賓士系列情有獨鍾。

由於掌握船隊，林孝道也會幫忙道上人物偷渡，如果是有輩分大哥請求幫忙，他甚至不收任何費用，道上兄弟都敬重三分，在屏東更是叱吒風雲，有「平東王」之稱。

檢警還在林孝道家中發現「矮子古茲曼們的毒梟之國」及「毒梟之國」等書籍，疑似將墨西哥毒梟古茲曼視為學習對象，也由此可見林孝道想要建立毒品王國的野心。

林孝道早年曾與屏東縣議長鄭太吉齊名，2人為死對頭，因林孝道好友遭鄭男槍殺，曾對鄭男住處連開百槍，之後經營船隊掌握海上毒品運輸，成為國際毒梟。

林孝道不只負責亞洲及東南亞運毒，跟金三角多位將軍也有聯繫管道，是不折不扣的國際毒梟，在專案人員眼中也是當之無愧的梟雄。

(中時 )