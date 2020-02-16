新冠肺炎疫情緊張，擴散範圍早已突破中國大陸國土，全球各國不斷出現確診案例，難以確定何處必定是安全無虞的避風港，造成人心惶惶，只能戴上口罩、盡量不出入公眾場合以自保，然身為疫情熱區的香港女星陳慧敏，卻為愛走險，搭上密閉的國際班機，飛土耳其會情郎。

陳慧敏去年認愛土耳其男友Ｐ先生，前天(2/14)透露為愛飛赴土耳其，而因為身處香港疫區，所以行前已經在家自行隔離14天以上，「在土耳其航空沒有拒絕入境的情況下，我還是決定飛」，而從出門、搭機到抵達土耳其，陳慧敏格外小心，時刻消毒雙手，一點不敢鬆懈，連脫口罩吃食物都不敢，她也覺得飛機上的旅客想必壓力大，畢竟「始終看不到的東西，有著無限的可能性」。

而她飛抵伊斯坦堡後，下機時心裡仍不平靜，想著「別人會歧視自己嗎？」、「很怕影響到別人」，而她在等待轉機時，終於換下戴著12小時不放的口罩，接著又是近10小時的轉機、候機、搭車轉乘馬拉松，直呼「真是一個漫長的旅程」，而她的追愛紀錄，也曝光了中東、歐洲地區的防疫態度，那就是面對新冠肺炎，中東跟亞洲地區根本兩個世界，她轉機伊斯坦堡國內線時「全機沒有一個人戴口罩」，完全是兩岸三地不能想像的情況。

(中時電子報)