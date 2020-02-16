觀察彭佳嶼氣溫變化圖，鋒面過後氣溫驟降。(圖擷自鄭明典臉書/氣象局)

鋒面今大舉南侵，天氣從大熱驟變為濕冷，氣象局上午兩度發布低溫特報，全台17縣市將出現10度或以下低溫。氣象局副局長鄭明典說，觀察彭佳嶼的氣溫垂直變化，直言此波鋒面來襲是「寒潮爆發」。

昨今天氣大逆轉，明顯可感受氣溫的強烈變化。鄭明典今在臉書上表示，觀察彭佳嶼的氣溫變化圖，鋒面過後氣溫驟降，這麼快速的降溫，他說，用「寒潮爆發」來描述是不是很貼切！他並提醒民眾，這種快速降溫常常會讓身體反應不及，比較容易生病！

對於常見諸媒體的「鋒面」一詞，到底它長什麼樣子？鄭明典用天氣圖幫解惑。他指出，鋒面其實是個「斜面」，地面天氣圖畫的是一條線，那是鋒面和地面的交會線，在衛星圖上常常出現索狀雲，告訴我們地面鋒面的位置。

他進一歩解釋，鋒面都是往冷空氣方向傾斜，就是往北傾斜。在地面鋒面的地方最低，往北慢慢升高，所以16日雲圖顯示，中南部的高山還比鋒面高，很明顯的突出在雲層之上。因為台南、高雄、屏東附近是背風區，所以雲圖上看不到索狀雲，氣溫的變化也會比較緩慢。

(中時電子報)