蔡其雍捐贈1萬2000個非醫療用口罩，提供有需要的鄉親使用。（本報資料照片／李金生攝）

新冠肺炎疫情燒不停，金門外島防疫資源尤其吃緊，蔡氏宗親會理事長蔡其雍透過商界友人從國外購入1萬2000個一般型非醫療用口罩，捐出提供地區團體、學校使用，希望鄉親健康平安度過難關。

曾任職縣環保局長的蔡其雍表示，此次疫情來勢洶洶，過年前接到許多鄉親電話希望代購口罩，但因醫療口罩已被中央統一調配，國內不易取得，因此經過多方努力，特別透過從事國貿的友人自國外進口一般型口罩。

人在台灣的蔡其雍說，這批口罩雖非醫療型，不過應足以讓使用者在一般生活環境中，防範飛沫與粉塵等有害物質，上周已運抵金門，由友人協助先分送給金門大學、警察局、紅十字會、社區協會及計程車業等團體。

蔡其雍提醒鄉親，戴口罩並非萬靈丹，最重要的還是要勤洗手，避免病從口入，一般健康正常的民眾並不需要時常戴口罩，希望大家能讓口罩用在該用之時，尤其先將醫療型口罩留給第1線醫療人員或服務人員。

(中時 )