海上人球郵輪「威士特丹號」（Westerdam）昨（15）日爆出首例新冠肺炎確診病例，顯示柬埔寨防疫出現漏洞。值得注意的是，信誓旦旦要打破全球對新冠肺炎恐慌症的柬埔寨總理洪森（Hun Sen），14日才親自迎接旅客下船，他全程未戴口罩，還和部分旅客擁抱、貼臉致意。

郵輪威士特丹號旅客14日終於下船回家，柬埔寨總理洪森全程未戴口罩親自迎接。

郵輪威士特丹號旅客14日終於下船回家，柬埔寨總理洪森全程未戴口罩親自迎接。

遭日本、台灣、菲律賓、關島、泰國等拒絕靠岸的郵輪「威士特丹號」，13日終於停靠柬埔寨施亞努港，在柬國檢疫官登船為20名出現腹痛、發燒情形的旅客進行檢疫、最終成果全部呈現陰性後，郵輪上1,455名旅客14日終於可以下船回家。

不過昨日傳出，一名83歲美國籍婦人在馬來西亞轉機時，竟被驗出帶有新型冠狀病毒，威士特丹號恐出現防疫漏洞。

值得注意的是，威士特丹號旅客14日下船時，柬埔寨總理洪森親自到場迎接。根據現場畫面，洪森全程未戴口罩，在碼頭迎接下船的遊客，除了遞送花束，還一一和他們握手，部分乘客還熱情上前和他擁抱、貼臉致意。

郵輪威士特丹號上的旅客14日終於下船回家，柬埔寨總理洪森親自到場迎接，熱情旅客上前和他貼臉致意。（圖／美聯社）

英國《地鐵報》（Metro）報導，洪森當時對著全船乘客及在場媒體表示，「即便柬埔寨是貧窮國家，柬埔寨一直以來都持續參與國際社會，解決全球以及我們區域所面對的問題。」

據了解，確診的美國婦人是在周五和另外144名旅客一同從柬埔寨飛往馬來西亞，同行的還有她85歲丈夫，不過她的丈夫檢體呈現陰性。馬來西亞衛生部指出，145人中，僅有老婦一人被篩檢出病毒。

柬埔寨當局自上周五陸續讓威士特丹號旅客下船，由於郵輪上人數眾多，柬國當局預計至少花上三天才能讓所有乘客下船。至周六中午，超過半數旅客已經下船離開，並且飛離柬埔寨。

(中時電子報)