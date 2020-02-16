新冠肺炎散播到大陸各地，從湖北省武漢市開始，各大小城市紛紛進行封城、小區及大樓管制，寧夏回族自治區銀川市本月1日新增一起確診病例，政府下令對他居住的大樓實施封閉管理，要求住戶居家隔離14日。沒想到5名男子不願居家隔離，竟選擇跳樓逃亡！最後不僅全被警方逮捕，其中1人還摔斷腿，得不償失。

據《人民網》報導，銀川市大閱城小區的9號公寓有一名住戶確診，所以大樓被政府要求全面封樓，所有住戶居家隔離14日，由社區醫生上門檢測體能數據、觀察症狀。不過，有5名男子得知消息後不願遵守規定，先後從二樓的窗戶跳樓，卻被現場執行管控的上海西路派出所民警當場抓獲；其中1名康姓男子不慎腿部骨折，被送醫治療，其餘4人送回家繼續進行居家隔離。

報導指出，前（14日）居家隔離結束，大樓內未發現有人出現疑似症狀，所以4名跳樓住戶被傳喚並接受調查，最終被判行政拘留7日，等於需要被關整整21天，真是得不償失。

(中時電子報)