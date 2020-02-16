未成年到底可不可以打工？教育部最近出版 「法律教育專刊」，未滿15歲禁止打工、15歲以上未滿18歲需經法定代理人的同意，且不能從事具有危險性或有害性的工作、15歲以上未滿16歲之童工不得於晚上8點至清晨6點及例假日打工等。

教育部為提升校園師生法治素養，自108年度下半年起與遠見天下文化出版股份有限公司合作出版「法律教育專刊」，刊載法律教育相關內容。專刊特色以校園生活為背景，透過每段故事人物間的互動與對話，呈現日常班級生活可能發生的各樣情況，將生硬的法治教育議題化為淺顯易懂的故事。

「法律教育專刊」每個月於遠見天下文化《未來少年》刊出1則文章，議題設定以校園生活中可能遇到的法律事件為主軸，配合相關時事刊載貼近青少年日常生活之主題，包括網路霸凌、智慧財產權相關法令、野生動物保育、買賣契約、毒品危害防制等，期透過這份以青少年為主體的專刊，促成青少年定期吸收法律新知的習慣，深植法治觀念。

現下許多莘莘學子為了存錢買想要的東西，會利用放學後或是假日的時間打工賺錢，這樣的出發點固然很好，但是法律對於未成年人打工仍訂有相關規定，在打工前務必要先了解相關法律規範，才能讓自己的權益獲得保障。在2月份的「法律教育專刊」中，特別以「假日打工二三事」為題，介紹關於青少年打工的相關規定。

教育部表示，在人與人互動愈來愈密切的今天，對於相關法律的瞭解，是非常重要的工作，「法律教育專刊」即能提供這方面的訊息，教導師生及家長相關法律新知，以強化並扎根青少年法治素養，宣導法律常識，促進民主法治素養的培育。

(中時 )